Путин показал делегации стран Африки стамбульский договор о безопасности Украины Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, беседуя с президентами семи африканских стран в Санкт-Петербурге, показал делегации из Африки Стамбульский договор, подписанный представителем Киева в 2022 году, и гарантирующий безопасность Украины.

«Вот он! Он есть! Он так и называется - договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Именно о гарантиях. Восемнадцать статей», - заявил Путин, показывая делегации из Африки копию договора.

Как подчеркнул российский лидер, в договоре перечислено всё оружие, вся техника, весь личный состав ВСУ. Этот документ был парафирован, то есть предварительно согласован и подписан, украинской делегацией. Однако после того, как российские войска были отведены от Киева - власти Украины просто выбросили этот договор.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Путин объяснил законность вывоза украинских детей из зоны конфликта.