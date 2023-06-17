Умер Дмитрий Сапронов, актёр сериалов «Кухня» и «Карпов», фото: кадр из фильма

17 июня 2023 года скончался Дмитрий Сапронов, известный российский актёр, знакомый многим по ролям в сериалах «Кухня», «След» и «Карпов». О смерти актёра сообщили на его странице во ВКонтакте.

«Церемония прощание состоится 18 июня в 10:30 в Москве - на улице Будайской, дом 2, строение 13. Похороны - в тот же день», - говорится в посте.

Дмитрий Сапронов скончался на 51-ом году жизни. Причина его смерти не сообщается. Родился актёр 19 июля 1972 года, отучился в Санкт-Петербургском университете культуры и искусства (в Ростовском филиале).

Ранее KP.RU сообщил о том, что 13 июня 2023 года скончался Трит Уильямс, актёр «Однажды в Америке». Он умер в автокатастрофе, врезавшись в мотоцикл на своём внедорожнике, в Дорсете, штат Вирджиния. Также он известен по ролям в фильмах «Волосы», «Марафонец».