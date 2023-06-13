Умер Трит Уильямс, актер фильма «Однажды в Америке»

Умер Трит Уильямс, актер сериала «Однажды в Америке» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В штате Вирджиния в автокатастрофе умер актер Трит Уильямс, известный по роли в фильме «Однажды в Америке» и множестве других кинолент. Об этом рассказали в газете New York Times со ссылкой на правоохранительные органы.

— Уильямс скончался в понедельник после того, как внедорожник врезался в его мотоцикл в Дорсете, штат Вирджиния, — говорится в заявлении местной полиции.

Скончавшийся на 72-м году жизни актер за почти полувековую карьеру успел сняться во множестве популярных фильмах — «Волосы», «Марафонец» и сериал «Любовь вдовца».

Напомним, что 12 июня стало известно о смерти бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Политик умер в возрасте 86 лет, а причиной стал ранее диагностированный рак крови. Церемония похорон Берлускони пройдет в Кафедральном соборе Милана 14 июня.