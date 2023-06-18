Sky News: Западный бизнес продолжает оставаться в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская экономика успешно справляется с санкциями, а победить ее быстро невозможно, об этом заявила корреспондент Sky News Диана Мэгней.

«Здесь до сих пор остается западный бизнес, чего я никак не ожидала, когда начался конфликт», - отметила Мэгней.

Корреспондент добавила, что Россия прекрасно справляется с ограничительными мерами.

Как писал сайт KP.RU, в феврале президент России Владимир Путин заявил, что реальная цель санкций Запада против России – заставить страдать российский народ.

«Антироссийские санкции – средство, а цель – заставить страдать наших граждан. Такие вот гуманисты! Они хотят заставить народ страдать. Но их расчет не оправдался», – отметил он.

Глава государства подчеркнул, что российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем думали на Западе.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что Запад объявил России настоящую санкционную войну, но экономику страны авторам санкций разрушить не удалось.