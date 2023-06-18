Экс-советник Кучмы Соскин назвал причину провала наступления ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что наступление ВСУ провалилось из-за просчетов Зеленского Фото: REUTERS

Бывший советник Леонида Кучмы украинский политолог Олег Соскин считает, что наступление ВСУ провалилось из-за серьезной ошибки президента Украины Владимира Зеленского, который начал активные наступательные действия при дефиците западной техники.

“Наступление началось, и ничего не получается. <…> Наших много погибло, раненых много”, — отметил Соскин в своем видеоблоге.

По мнению эксперта, для начала наступления украинская армия не накопила достаточное количество танков, бронемашин, боеприпасов, а главное – авиационной техники, без которой, считает Соскин, ВСУ в целом не способны пробить оборону российской армии.

“Нужно поменять стратегию, либо вообще не наступать”, — резюмировал он.

Напомним, недавно генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что Владимир Зеленский неверно оценил потенциал российской армии и занимался пиаром наступления, в то время как ВС РФ укрепляли линию обороны в новых регионах страны. Из-за просчета Зеленского, по мнению генерала, линия боевого соприкосновения может оказаться под Киевом и в конечном итоге Киев проиграет в текущем конфликте.