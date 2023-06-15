Экс-генерал ВСУ Кривонос: Украина рискует потерять Киев из-за просчета Зеленского

Экс-генерал ВСУ Кривонос: Украина может потерять Киев из-за просчета Зеленского Фото: REUTERS

Генерал-майор украинской армии в отставке Сергей Кривонос заявил, что из-за просчета Владимира Зеленского линия боевого соприкосновения может оказаться под Киевом.

“Мы воюем с мощным, мотивированным врагом, который имеет великолепный опыт, достаточное количество вооружения и боеприпасов. <…> То, что Зеленский посчитал, что мы уже победили, может стать роковой ошибкой”, — отметил генерал на YouTube-канале депутата Верховной рады Алексея Гончаренко.

Кривонос считает, что украинский лидер неверно оценил потенциал российской армии, и неправильное распределение собственных сил и приведет к провалу Киева в текущем конфликте. Он отметил, что ресурсов у России еще много, и она занималась их накоплением и укреплением линии обороны, пока украинские политики занимались пиаром своего наступления.

Напомним, недавно бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак предупредил командование ВСУ, что ответный удар российской армии представляет для них огромную угрозу, гораздо большую, чем линия обороны. По его словам, Киев совершил ошибку, отправив значительные резервы на штурм линии обороны ВС РФ.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что ВСУ уже полностью исчерпали свои резервы, поэтому не смогут сопротивляться ответному удару после наступления.