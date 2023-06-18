Режим ЧС введен во Владикавказе из-за сильного дождя

Дороги Владикавказа превращаются в реки Фото: стоп-кадр видео очевидца

В пресс-службе Главного управления МЧС по Северной Осетии сообщили, что во Владикавказе из-за сильных ливней затопило некоторые дома, в отдельных районах города повалены деревья, а жителей города эвакуируют. Из-за наводнения в городе был введен режим ЧС. Жители города публикуют кадры наводнения.

"В АМС г. Владикавказа проходит экстренное заседание комиссии ЧС под председательством главы администрации Вячеслава Мильдзихова. По решению комиссии с 18:00 на территории города вводится режим чрезвычайной ситуации", — сообщили в телеграм-канале администрации местного самоуправления.

Напомним, два года назад Владикавказ из-за сильного дождя также “превратился в Венецию”, а городские дороги стали мутными реками. Уровень воды на проезжей части тем летом местами превышал один метр, а автомобили буквально плавали по дорогам.

В этом году режим ЧС из-за сильных дождей был введен в Воронеже. Мощные осадки парализовали движение транспорта и заблокировали в домах некоторых жителей частного сектора, а также разрушили символ города – каменный мост двухвековой давности.