МЧС: в Карачаево-Черкесии пропали четверо туристов из Москвы

В горах Карачаево-Черкесии пропали четверо туристов из Москвы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Четверо туристов из Москвы пропали в горах Карачаево-Черкесии, их поиском занимается МЧС. О том, что группа перестала выходить на связь, заявил отец одной из туристок, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

«18 июня в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КЧР поступило обращение от гражданина о том, что его дочь 1983 г.р., участница зарегистрированной туристической группы в составе 4 человек из г. Москва, не выходит на связь», - сказано в сообщении в Telegram ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии.

Сообщается, что группа вышла в девятидневный поход 12 июня из поселка Архыз. Туристы должны прибыть в село Нижний Архыз 21 июня.

Спасатели искали пропавшую тургруппу в долине реки Дукка. Поиски будут продолжены утром 19 июня, сообщили в ведомстве.

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Также сообщалось, что под Липецком сгорел туристический автобус из Белоруссии, перевозивший 49 пассажиров. Во время эвакуации 55-летняя женщина получила травму.

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