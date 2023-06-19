МИД: Москва будет считать провокации против российских военных в Приднестровье нападением на Россию

МИД России предостерегает от любых попыток дестабилизации ситуации в Приднестровье. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москва будет считать провокации против находящихся в Приднестровье российских военных нападением на Россию. Об этом заявил в воскресенье 18 июня директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, добавив, что Россия предостерегает от любых попыток дестабилизации ситуации вокруг Приднестровья.

«Российские военные находятся в регионе на легитимных основаниях в составе совместных миротворческих сил и Оперативной группы российских войск. Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», - сказал Полищук в интервью ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что российские Вооруженные силы будут «адекватно реагировать на любые провокации».

Ранее в Минобороны РФ заявили об активной подготовке Украины к вторжению в Приднестровье.

Напомним, еще в 2022 году украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил ударом по Приднестровью в ответ на гипотетическую угрозу со стороны этого региона, где размещены российские миротворцы.

Также сообщалось, что украинские террористы планировали покушение на власти Приднестровья. По заданию СБУ они должны были не только уничтожить президента Приднестровья, но и убить десятки случайных мирных жителей.