Шестеро взрослых и ребенок пострадали при обстреле ВСУ в Белгородской области Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вооруженные силы Украины обстреляли Валуйский городской округ Белгородской области. В результате происшествия пострадали семь человек, среди которых один ребенок. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

— По предварительным данным, пострадали 7 человек, среди них один ребенок, у него перелом ключицы. Также пострадали мужчина - у него закрытая черепно-мозговая травма - и три женщины, две из которых с осколочными ранениями, и еще одна девушка с контузией, — говорится в сообщении.

Гладков добавил, что у всех пострадавших состояние средней степени тяжести и сейчас они доставлены в Центральную районную больницу. Помимо этого два человека сами обратились за помощью после попадания осколков.

В результате обстрела повреждено пять многоквартирных домов и четыре частных, а возле одного из них загорелась хозяйственная постройка. На месте работают оперативные службы региона, а всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее Вячеслав Гладков сообщал о том, что ВСУ сбросили с беспилотников три взрывчатки в селе Новопетровка. Никто не пострадал в результате инцидента, а повреждения получили несколько автомобилей.