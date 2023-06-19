Володин: более половины уехавших россиян с февраля 2022 года уже вернулись Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Более половины россиян, которые уехали из страны после февраля 2022 года, уже вернулись в Россию. Такое заявление сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

— Возможно, кто-то понял, что дом там, где семья, близкие, друзья, родной язык. Кто-то решил вернуться в комфорт, признав, что мало государств могут предоставить такие условия для проживания, как в России. На кого-то повлияла русофобская политика западных государств, — говорится в сообщении.

Также он добавил, что ко многим из них относились как ко второму сорту и многие сталкивались с проблемами в поисках работы. Помимо этого их детей травили в школах, а компании россиян намеренно банкротили.

Володин призвал всех россиян начать думать головой и пока есть возможность стоит возвращаться на Родину. По его мнению в скором времени такой возможности может не быть, поскольку в Западной Европе все больше нагнетают ситуацию.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что Запад своими санкциями наказал сам себя, а планы «изолировать Россию» не увенчались успехом. Он отметил рост российской экономики, при том, что европейская заметно падает.