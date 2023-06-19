Дипломат МИД РФ Полищук: ядерное оружие размещено в Белоруссии бессрочно Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Размещенное в Белоруссии российское ядерное оружие будет находиться там бессрочно. Такое заявление сделал директор второго департамента стран СНГ МИД Российской Федерации Алексей Полищук, слова которого привели ТАСС.

Он подчеркнул, что оно может быть свернуто при изменении курса НАТО и США на подрыв суверенитета Москвы и Минска.

— Разумеется, такому нашему шагу должен предшествовать полный вывод всего американского ядерного оружия на территорию США с ликвидацией соответствующей инфраструктуры в Европе, — заявил Полищук.

Он также подчеркнул, что решение о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии было ответом на помощь Запада Украине, а также нежелание принимать условия России в вопросе гарантий безопасности.

Напомним, что Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Поводом для этого стали заявления Британии о поставке Киеву снарядов с обедненным ураном.

При этом Лукашенко заявил, что оно может быть применено без колебании при агрессии в сторону Минска.