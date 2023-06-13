Лукашенко назвал условия применения ядерного оружия Белоруссией

Лукашенко рассказал условия применения российского тактического ядерного оружия Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тактическое ядерное оружие, размещенное на территории республики решением президента России Владимира Путина, будет без колебаний применено в отношении противника в случае агрессии против Белоруссии.

“Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия”, — заявил белорусский лидер агентству Sputnik Беларусь.

По его словам, размещения в республике ядерного оружия призвано не допустить проникновения никаких “сволочей” на белорусскую землю, а “ответ будет незамедлительным”, в случае агрессии против государства. При этом подобный сценарий, по мнению Лукашенко, маловероятен.

"Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие. Это оружие сдерживания", — резюмировал Лукашенко.

Напомним, в конце марта 2023 года Владимир Путин заявил о договоренности между РФ и Белоруссией о размещении ТЯО на территории республики. По его словам, строительство специального хранилища для него завершится 1 июля 2023.

Лукашенко отмечал, что российское ядерное оружие, размещенное в Белоруссии, находится в безопасности и “никакие диверсанты, в том числе из Польши, на территорию страны не прорвутся”.

CNN отмечал, что решение Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии помогло сдержать западные страны от полноценной поддержки Киева.