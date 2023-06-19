Глава Бердянского района в Запорожье Кичигин знал о готовящемся на него покушении

Глава Бердянского района знал о готовящемся на него покушении, которое предотвратили сотрудники ФСБ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава администрации Бердянского района Запорожской области Алексей Кичигин рассказал, что знал о том, что на него готовится покушение, а также принимал участие в операции по задержании террористов.

«В начале 2023 года правоохранительные органы РФ сообщили мне о том, что на меня готовится покушение», - рассказал Кичигин на видео, обнародованном ФСБ России.

Он пояснил, что российские силовики предоставили ему доказательства того, что спецслужбы Украины причастны к разработке данного преступления. В представленных документах речь идет о способах убийства Кичигина, его маршрутах передвижения, а также о суммах, которые украинская разведка готова была заплатить за участие в преступлении.

«Я принял решение принять участие в операции по выявлению и противодействию готовящегося покушения», - заявил Кичигин.

В свою очередь, исполнитель теракта сообщил, что в начале 2023 года с ним связалась девушка из украинской разведки и предложила подорвать машину главы администрации Бердянского района.

Напомним, покушение на главу Бердянского района Алексея Кичигина было совершено 13 января.

В понедельник, 19 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили серию терактов, которые готовила украинская военная разведка против руководства Запорожской области.

По данным ФСБ, установлен сотрудник спецслужбы Украины, который в рамках подготовки к теракту руководил завербованными, а также задержана пособница. Против нее заведены два уголовных дела по статьям о теракте и незаконном приобретении и сбыте взрывных веществ.