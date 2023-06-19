ФСБ предотвратила теракты разведки Украины против руководства Запорожской области

По данным ФСБ, установлен сотрудник спецслужбы Украины, который в рамках подготовки к теракту руководил завербованными Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракты, которые готовила украинская военная разведка против руководства Запорожской области. Об этом в понедельник, 19 июня, проинформировала пресс-служба ведомства.

По данным ФСБ, установлен сотрудник спецслужбы Украины, который в рамках подготовки к теракту руководил завербованными, а также задержана пособница.

Против нее заведены два уголовных дела по статьям о теракте и незаконном приобретении и сбыте взрывных веществ.

Уточняется, что несколько диверсионно-террористических актов в отношении руководителей военно-гражданской администрации региона и российских силовиков готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.

В ФСБ добавили, что в рамках оперативной работы получены исчерпывающие сведения в отношении проводимых ГУР Украины операций, установлен исполнитель, а также изъяты средства совершения преступлений, определены каналы агентурной связи и способы финансирования.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили теракт украинской разведки в отношении одного из руководителей Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Сайт KP.RU также писал о том, что Украина готовила теракт на территории России с использованием грязной бомбы. Для этого в ГУР была создана специальная служба, куда входила легкомоторная авиация, которую планировали использовать для ударов по объектам энергетики.