Российские военные захватили французский танк AMX-10RC в ДНР Фото: ru.wikipedia.org

Российские военные захватили французский колесный танк AMX-10RC, который был передан Вооруженным силам Украины. Об этом рассказали в Telegram-канале Министерства обороны Российской Федерации.

— О, французы, вот ваш танк. Франция – сила, вы говорите?, — задался вопросом один из российских бойцов при осмотре трофея.

Также в опубликованном ролике можно увидеть кадры того, как рядом с боевой машиной лежит подробная инструкция по эксплуатации. Завоевание техники противника прошло на окраинах Новодонецкого, а помимо французского танка там было еще более 50 единиц обездвиженной украинской техники.

Ранее стало известно, что российские подразделения захватили немецкие танки Leopard на Запорожском направлении. Помимо этого, удалось захватить американскую БМП Bradley. В оборонном ведомстве показали видео с трофейной техникой.