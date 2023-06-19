Директор СВР Нарышкин: Киев хочет продолжить создание «грязной ядерной бомбы» Фото: Shutterstock

Служба внешней разведки России получила данные о решении Украины отправить партию облученного топлива с Ровенской АЭС на переработку. Возможно они продолжают работу над созданием «грязной бомбы». Об этом сообщил директор ведомства Сергей Нарышкин.

— Исходим из того, что возможное применение ВСУ «грязной ядерной бомбы» будет иметь тяжелейшие последствия для жизни и здоровья всего населения и экосистемы Восточной Европы, включая государства Евросоюза и Причерноморья, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве заметили, что украинская сторона не уведомляла МАГАТЭ о перевозке контейнеров с ядерным топливом. Вероятно это произошло уже после визита инспекторов, который состоялся в апреле 2023 года.

Ранее в ФСБ рассказали, что украинская военная разведка готовила теракт на территории России с использованием грязной бомбы. Для этого на Украине была создана специальная служба.