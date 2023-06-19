Депутат Матвеев: в Госдуму внесут законопроект о возвращении летнего времени Фото: Евгения ГУСЕВА

21 июня в Государственную думу Российской Федерации будет внесен законопроект о возвращении «летнего времени». Об этом рассказал депутат от партии КПРФ Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.

— Законопроект о возврате переходов на «летнее время» будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния, — говорится в публикации.

Также депутат прикрепил к сообщению опрос для жителей, где можно проголосовать, поддерживают ли люди возврат к «летнему времени» или же нет.

Ранее KP.RU рассказывал, что в правительстве начали обсуждать возможность возвращения к «летнему времени». В статье приведены три главных аргумента, которые идут в пользу этой инициативы.

Нынешнее «зимнее время» — самый неудачный вариант по мнению экспертов, а в мегаполисах все стало больше «сов», а «жаворонков» становится все меньше. При нынешнем отказе от перевода часов, люди теряют примерно 200 солнечных часов в год.