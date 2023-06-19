Блинкен: США не признают независимость Тайваня и не хотят вступать в конфликт с КНР

Блинкен: США не поддерживают независимость Тайваня и не хотят вступать в конфликт с КНР Фото: REUTERS

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Китай встретился с главой КНР Си Цзиньпином в понедельник, 19 июня. Об этом сообщает издание Global Times.

На встрече Блинкен заявил о том, что Соединенные Штаты выступают против независимости Тайваня и не планируют вступать в конфликт с Пекином.

По словам госсекретаря США, Вашингтон не желает новой холодной войны и не хочет менять китайскую систему.

В свою очередь, глава КНР выразил надежду на то, что визит Блинкена внесет положительный вклад в нормализацию отношений между Китаем и Соединенными Штатами.

Напомним, сначала изначально визит госсекретаря США в Китай был запланирован на февраль 2023 года, но его пришлось перенести из-за случая с китайским аэростатом, сбитым в воздушном пространстве США. Данный приезд Блинкена в Китай является первым за последние пять лет.