В Пекине состоялась встреча Си Цзиньпина и Энтони Блинкена Фото: REUTERS

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провел встречу с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном в Пекине. Об этом сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

— Председатель Си сказал, что взаимодействие между государствами всегда должно основываться на взаимном уважении и искренности, — написала Хуа Чуньин в Twitter.

Также глава КНР выразил надежду на то, что визит Блинкена внесет положительный вклад в нормализацию отношений между Китаем и Соединенными Штатами.

Напомним, что о визите американского госсекретаря Энтони Блинкена в Китай стало известно 6 июня. Также помимо встречи с Си Цзиньпином он планирует переговоры с высокопоставленными чиновниками. Более подробная цель визита не называлась.

18 июня Блинкен провел конструктивные переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом, в ходе которых они говорили о важности дипломатии и сохранении диалога между двумя государствами.