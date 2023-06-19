Столтенберг: НАТО не обсуждает формальное приглашение Украины Фото: REUTERS

Страны Североатлантического альянса при подготовке к саммиту в Вильнюсе, который должен состояться 11-12 июля 2023 года, не обсуждают формальное приглашение Украины в НАТО в качестве члена. Такое заявление в понедельник, 19 июня, сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в ФРГ.

«На саммите и при подготовке к саммиту мы не обсуждаем формальное приглашение Украины, мы обсуждаем, какие решения мы примем, чтобы приблизить Украину к альянсу, у нас идут консультации, я не хочу их предвосхищать», - заявил генсек НАТО.

Как отметил Столтенберг, все союзники согласны с тем, что двери НАТО открыты и Украина станет членом блока, а у Москвы «нет права вето». По его словам, на данный момент для альянса важно, чтобы «Украина сохранилась как суверенное независимое государство».

Напомним, на пресс-конференции Столтенберг также заявил, что саммит в Вильнюсе приведет Украину ближе к Североатлантическому альянсу, предоставив также Киеву многолетнюю программу военных поставок.