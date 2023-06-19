Столтенберг: НАТО против заморозки украинского конфликта и мира на условиях России

Столтенберг: НАТО против заморозки украинского конфликта и мира на российских условиях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс выступает против заморозки украинского конфликта, а также заключения мирного соглашения на российских условиях. Такое заявление в понедельник, 19 июня, сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, который прибыл в Германию. Его пресс-конференцию транслировала пресс-служба НАТО.

«Мы все хотим завершения этой войны, но справедливый мир не может включать заморозку конфликта и соглашение, продиктованное Россией», - заявил генсек альянса.

Кроме того, Столтенберг заявил, что также саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе, который должен состояться 11-12 июля 2023 года, приведет Украину ближе к НАТО, а также предоставит стране многолетнюю программу военных поставок.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что лидеры НАТО на саммите в Вильнюсе не собираются приглашать Украину в альянс, а ранее он отметил, что это нельзя сделать, когда страна находится «в разгаре» боевых действий.