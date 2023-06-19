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НовостиПолитика19 июня 2023 11:18

Российские войска нанесли удар по местам хранения ВСУ техники иностранного производства

Все объекты поражены
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Как отметили в военном ведомстве, цель удара была достигнута

Как отметили в военном ведомстве, цель удара была достигнута

Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на понедельник, 19 июня, российские войска нанесли групповой удар по местам хранения украинской армией военной техники иностранного производства. Как отметили в военном ведомстве, цель удара была достигнута.

«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства», - сказано в заявлении российского военного ведомства, где отмечается, что все назначенные объекты были поражены.

Напомним, в ночь на минувшую среду, 14 июня, российские военные нанесли групповой ракетный удар по местам дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также складам боеприпасов и военной техники украинских войск иностранного производства.