Российские войска нанесли удар по местам хранения ВСУ техники иностранного производства

Как отметили в военном ведомстве, цель удара была достигнута Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на понедельник, 19 июня, российские войска нанесли групповой удар по местам хранения украинской армией военной техники иностранного производства. Как отметили в военном ведомстве, цель удара была достигнута.

«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства», - сказано в заявлении российского военного ведомства, где отмечается, что все назначенные объекты были поражены.

Напомним, в ночь на минувшую среду, 14 июня, российские военные нанесли групповой ракетный удар по местам дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также складам боеприпасов и военной техники украинских войск иностранного производства.