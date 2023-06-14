Минобороны РФ: ночью 14 июня был нанесен ракетный удар по наемникам и складам ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минобороны России сообщило, что ночью 14 июня был нанесен групповой ракетный удар по местам дислокации иностранных наемников ВСУ, а также складам боеприпасов и военной техники украинской армии.

“Все назначенные объекты поражены, цель ударов достигнута”, — отметили в ведомстве.

Напомним, недавно Минобороны России сообщило о ликвидации пункта дислокации иностранных наемников в Харьковской области, а также об уничтожении складов боеприпасов "иностранного легиона" в Черниговской и Харьковской областях.

Военное издание Military Watch Magazine отмечало эффективность интенсивных ракетных ударов ВКС России по складам украинской армии, из-за которых шансы ВСУ на успешное наступление резко снижаются.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отмечал, что российская разведка в зоне спецоперации действует отлично и обладает точными сведениями о центрах управления украинских бригад.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что, в отличие от киевского режима, ВС России наносят удары исключительно по военной инфраструктуре Украины.