Нарышкин: после наступления ВСУ под угрозой окажется украинская государственность

Нарышкин предупредил, что после наступления ВСУ под угрозой окажется украинская государственность Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин предупредил что после наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) под угрозой окажется сама украинская государственность, отметив, что многие западные аналитики в кулуарах выражают серьезные сомнения в успехе наступления Киева.

«Не вдаваясь в детали, скажу, что задачи, о которых заявляет киевский режим, оцениваются как недостижимые», - отметил он в интервью «Российской газете», комментируя оценки западных аналитиков.

По его словам, «авторитетные представители американских и европейских спецслужб и военных ведомств» допускают, что попытки наступления Киева могут привести «к прямо противоположным результатам». Как он отметил, по некоторым оценкам западных аналитиков, «под угрозой может оказаться сама украинская государственность».

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что только за три дня попыток наступления украинская армия потеряла около 3715 военных, а также десятки единиц техники. Как отметил глава ведомства, из-за провала своего наступления ВСУ решили усилить ударный потенциал, перебросив силы с Херсонского направления.