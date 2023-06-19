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НовостиОбщество19 июня 2023 12:07

Генпрокуратура России признала нежелательной правозащитную группу «Агора»*

Ее деятельность угрожает Конституции РФ, постановили в надзорном ведомстве
Екатерина КОСОБОКОВА
Генпрокуратура России признала нежелательной правозащитную группу «Агора»*

Генпрокуратура России признала нежелательной правозащитную группу «Агора»*

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность международной правозащитной группы «Агора»*.

«Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности Law Sofia Foundation (Фонд «Право-София», Международная правозащитная группа «Агора»*), Болгария», - сказано в сообщении надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре пришли к выводу, что деятельность организации угрожает основам Конституции России. В частности, по оценке надзорного ведомства, группа акцентировала внимание на фактах о якобы ущемлении прав и свобод россиян. Юристы организации также помогали оппозиционно настроенным лицам, в том числе, тем, кто поддерживает экстремистские организации.

Напомним, группа «Агора»* была признана иностранным агентом еще в 2014 году.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность организации неправительственной организации «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych), созданной в Польше.

* Организация, признанная в России иностранным агентом