В Ростове четырехлетний мальчик утонул на пляже

В Ростове на пляже утонул ребенок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 18 июня, в Ростове-на-Дону на пляже погиб четырехлетний мальчик. Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на сообщения очевидцев в популярных городских пабликах в соцсетях.

По их словам, трагедия произошла на одном из городских пляжей в черте города, точнее, в Западном жилом массиве. По словам местных жителей, сюда приехала отдохнуть семья — родители вместе с детьми. Младший ребенок на какое-то время мог пропасть из виду у взрослых. Родные искали мальчика по всему пляжу, но не могли найти. Затем на место происшествия вызвали спасателей. Водолазы нашли ребенка в воде. До прибытия медиков реанимировать ребенка не удалось, скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть мальчика.

Добавим, что официальных данных от правоохранительных органов об инциденте еще не поступало, данные уточняются.

Напомним, с начала купального сезона этого года в Ростовской области утонули уже 30 человек.