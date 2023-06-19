Бывший глава ВМС Британии Уэст назвал флот Соединенного Королевства слабым и жалким Фото: NATO / CPO FRA C.Valverde

Бывший главнокомандующий ВМФ Великобритании адмирал Алан Уэст назвал “убогим” текущее состояние военно-морского флота страны.

"У нас до убожества мало кораблей. Их не хватает ни в наших территориальных водах, ни в исключительной экономической зоне, ни для обеспечения совместно с нашими союзниками безопасности морских торговых путей", — отметил Уэст в интервью изданию Daily Mail.

Адмирал подчеркнул, что из-за недостаточного финансирования ВМФ Британии не способен полноценно выполнять собственные задачи, в том числе охрану подводной инфраструктуры и торговых путей через атлантику. При этом, по его словам, “русские следят за всем этим, и мы должны быть очень обеспокоены”.

Напомним, обозреватель Джон Россомандо отмечал, что американский флот также испытывает недостаток финансирования, а полосы ржавчины на некоторых военных кораблях символизируют упадок американских военно-морских верфей из-за десятилетий пренебрежения ими.

При этом, как отмечало Издание Newsweek противолодочные возможности военного блока НАТО “атрофировались” после окончания холодной войны и теперь подводные лодки ВМФ России стали критической угрозой для альянса и стран Запада.