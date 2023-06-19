Украина заплатила 800 млн долларов за непоставленное оружие

Украина заплатила 800 млн долларов за не поставленное оружие Фото: REUTERS

Киев выплатил с февраля 2022 года свыше 800 млн долларов за контракты о поставках вооружения, которые так и остались полностью или частично невыполненными. Об этом в пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Как передает издание, Киев выплатил своим подрядчикам «сотни миллионов долларов за вооружение, которое не было доставлено», в то время как другая часть оружия «была настолько ветхой, что ее можно было только разобрать на запчасти».

Отмечается, что после начала специальной военной операции России на Украине западные страны отправили Киеву оружия на десятки миллиардов долларов, а по состоянию только на прошлую неделю представленная военная помощь Вашингтона составила примерно 40 млрд долларов.

«Поставки западных союзников включали в себя современное вооружение, которое доказало свою высокую эффективность … в других случаях … вооружение со складов, которое в лучшем случае нуждалось в капитальном ремонте», - отмечает издание, добавляя, что на ремонте находится 30% оружия.

Напомним, накануне замминистра иностранных дел Украины и бывший посол в Берлине Андрей Мельник призвал ФРГ утроить число немецких танков Leopard 2, которые поставляются Киеву. По его словам, Германия может поставить большее число военной техники без угрозы для своей обороноспособности.

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