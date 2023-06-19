Подоляк назвал усиление потенциала ВСУ единственным путем к завершению конфликта Фото: REUTERS

Советник главы офиса украинского президент Михаил Подоляк назвал единственным путем к завершению конфликта с Россией максимальное усиление военного потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ) и «возвращение территорий».

«Единственный путь ... предусматривает максимальное усиление военного потенциала Украины, экономическую и политическую изоляцию России. Как следствие – возвращение территорий», - написал он в своем Telegram-канале, отметив мир не сможет принести «никакое перемирие, к которому так стремятся "миротворцы" в белом пальто».

Напомним, сегодня, 19 июня, глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин предупредил, что после наступления ВСУ под угрозой может оказаться сама украинская государственность, обратив также внимание на то, что многие западные аналитики выражают сомнения в успехе наступления армии Украины.