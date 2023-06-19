ВСУ обстреляли белгородское село Соболевка из ствольной артиллерии

Украинские войска в понедельник, 19 июня, обстреляли Соболевку, расположенную в Валуйском городском округе в Белгородской области. Фото: СОЦСЕТИ

Украинские войска в понедельник, 19 июня, обстреляли Соболевку, расположенную в Валуйском городском округе в Белгородской области. Такое заявление сделал губернатор региона Вячеслав Гладков, уточнив, что пострадавших нет, но была повреждена кровля складского помещения.

«Из ствольной артиллерии обстреляли Соболевку Валуйского городского округа. Пострадавших нет. Повреждена кровля складского помещения сельскохозяйственного предприятия», - заявил глава Белгородской области, отметив, что на данный момент продолжается подомовой обход территории продолжается.

Напомним, сегодня, 19 июня, Гладков сообщил, что в результате обстрела Валуйского городского округа Белгородской области украинскими войсками пострадали семь человек, среди которых один ребенок. Как уточнил глава региона, у всех пострадавших состояние средней степени тяжести и они были отправлены в Центральную районную больницу.