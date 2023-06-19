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НовостиВ мире19 июня 2023 14:29

Финляндия намерена лишить помощи поддерживающие Россию страны Африки

Сообщается, что основная поддержка будет направлена Киеву
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Новое правительство Финляндии намерено лишить помощи поддерживающие Россию страны Африки

Новое правительство Финляндии намерено лишить помощи поддерживающие Россию страны Африки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новое правительство Финляндии, которое должно приступить к своей работе во вторник, 20 июня, собирается направить основные потоки поддержки Киеву, а также планирует лишать финансовой помощи поддерживающие Россию страны Африки. Такое заявление сделал будущий министр внешней торговли и развития республики Вилле Тавио.

«Страны, поддерживающие российскую военную агрессию против Украины, могут быть лишены помощи… Некоторые африканские страны выражали свою поддержку России. Мы будем за ними следить», - приводит общественная телерадиовещательная корпорация YLE заявление нового министра.

Финляндия оказывает развивающимся странам ежегодную помощь через разные международные организации и программы. Данная помощь оценивается в несколько миллиардов евро.

Напомним, ранее сообщалось о планах финского правительства выслать из страны девятерых сотрудников российского посольства, поскольку их подозревают в ведении «разведывательной деятельности».