Финляндия намерена лишить помощи поддерживающие Россию страны Африки

Новое правительство Финляндии намерено лишить помощи поддерживающие Россию страны Африки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новое правительство Финляндии, которое должно приступить к своей работе во вторник, 20 июня, собирается направить основные потоки поддержки Киеву, а также планирует лишать финансовой помощи поддерживающие Россию страны Африки. Такое заявление сделал будущий министр внешней торговли и развития республики Вилле Тавио.

«Страны, поддерживающие российскую военную агрессию против Украины, могут быть лишены помощи… Некоторые африканские страны выражали свою поддержку России. Мы будем за ними следить», - приводит общественная телерадиовещательная корпорация YLE заявление нового министра.

Финляндия оказывает развивающимся странам ежегодную помощь через разные международные организации и программы. Данная помощь оценивается в несколько миллиардов евро.

Напомним, ранее сообщалось о планах финского правительства выслать из страны девятерых сотрудников российского посольства, поскольку их подозревают в ведении «разведывательной деятельности».