В Польше запретили экс-сотрудникам госбезопасности работать в органах власти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Польши Анджей Дуда запретил подписал закон, который вводит запрет на работу в государственной службе бывшим сотрудникам органов безопасности Польской Народной Республики (ПНР), которая существовала в 1945-1989 годы. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщили в канцелярии польского лидера.

Уточняется, что польский президент подписал поправки в закон «О государственной службе». Кроме того, сообщается, если граждане, которые работали в госбезопасности в период 1945-1989 годы, на данный момент занимают посты в государственных органах, то их ждет увольнение.

Напомним, накануне Дуда назвал одну из целей председательства Варшавы в Европейском Союзе, которой, по словам польского лидера, станет вступление Украины и Молдавии в Евросоюз. Польша будет председательствовать в Евросоюзе в 2025 году.