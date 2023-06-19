Киев потребовал от Венгрии допустить консула к украинским пленным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев обратился к Будапешту с призывом допустить консула к украинским военнопленным из Закарпатья, которых накануне передали Венгрии при содействии Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«МИД Украины в очередной раз обратился к венгерской стороне с требованием немедленно допустить украинского консула к украинским военнопленным», - заявил представитель внешнеполитического украинского ведомства.

Николенко заявил, что наладить диалог с венгерскими властями по официальным каналам на данный момент не удалось, а попытки украинских дипломатов установить контакт с пленными не увенчались успехом.

Ранее в РПЦ объявили о передаче Венгрии группы украинских военнопленных закарпатского происхождения, отметив, что это произошло при участии церкви, а также по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал совет обороны страны из-за обострения ситуации на Украине. «Для нас безопасность Венгрии на первом месте», - отметил тогда он.