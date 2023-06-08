Премьер Венгрии Орбан созвал совет обороны из-за обострения ситуации на Украине Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утром в четверг, 8 июня, созвал совет обороны страны из-за обострения ситуации на Украине. Об этом политик сообщил в своих социальных сетях.

«Важнее всего были бы прекращение огня и мир... Для нас безопасность Венгрии на первом месте», - подчеркнул премьер-министр Венгрии.

Напомним, ранее Орбан заявил, что мир стоит на пороге «третьей мировой войны». По его мнению, страны Запада могли предоставить России гарантии того, что Украина не вступит в НАТО, и тогда украинский кризис мог бы остаться локальным, однако Брюссель превратил этот конфликт в общеевропейский.

Как ранее писал сайт KP.RU, в среду, 7 июня, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в течение трех суток киевский режим предпринял попытку проведения давно обещанного "контрнаступления" на разных участках фронта. Все попытки ВСУ были сорваны, противник остановлен и понес значительные и несопоставимые потери.