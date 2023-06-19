Глава Минобороны Украины Резников назвал русский язык «трофейным» Фото: REUTERS

Министр обороны Украины Алексей Резников согласился дать интервью на русском языке, назвав этот язык «трофейным».

Как уточнил глава украинского военного ведомства, таким образом он общается с иностранными союзниками Украины.

«Мои коллеги из разных стран, которым сложно на английском, иногда говорят: "Извини, пожалуйста, а можно мы будем говорить языком агрессора?" Я говорю: "Давайте это называть трофейным языком, и можем разговаривать"», - пояснил украинский министр в интервью телеканалу «Настоящее время»*.

Напомним, в начале июня этого года секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что русскоговорящим людям нет места на Украине, пообещав «провести зачистку» и «выкинуть» их. Все это произошло после того, как депутат Верховной рады Максим Бужанский в эфире одного из телеканалов отказался перейти на украинский язык.

С января прошлого года на Украине действует закон, согласно которому все печатные издания страны должны выпускать только на украинском языке не менее половины своего тиража.

*Организация, выполняющая функции инагента в России