Sky News: на борту пропавшего при спуске к "Титанику" батискафа был британский миллиардер

Телеканал Sky News сообщил, что на борту подводного аппарата компании OceanGate Expeditions, связь с которым была потеряна при погружении к месту крушения “Титаника”, находится британский миллиардер Хэмиш Хардинг.

“Мои мысли и молитвы по поводу моего отчима Хэмиша Хардинга, субмарина которого пропала во время изучения "Титаника". Поисково-спасательная операция в разгаре”, — приводит Sky News слова приемного сына бизнесмена Брайана Заса.

Напомним, ранее информационное агентство BBC со ссылкой на береговую охрану Бостона сообщило о потере связи с подводным аппаратом, используемом для доставки туристов к месту крушения пассажирского лайнера “Титаник”, затонувшем в Атлантическом океане в 1912 году из-за столкновения с айсбергом.

Компания Action Aviation, принадлежащия Хардингу, также подвердила участие бизнесмена в экспедиции к месту крушения “Титаника”. При этом компания, проводящая эту экскурсию, не сообщает, сколько человек было с Хардингом и почему с судном была потеряна связь.