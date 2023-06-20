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НовостиПолитика20 июня 2023 4:31

Российские разведчики показали уничтоженную на Авдеевском направлении технику ВСУ

На кадрах показаны несколько подбитых бронетранспортеров производства стран НАТО
Роман ПОЛОСИКОВ
Российские разведчики показали уничтоженную на Авдеевском направлении технику ВСУ

Российские разведчики показали уничтоженную на Авдеевском направлении технику ВСУ

Фото: Александр КОЦ

Российские разведчики показали видео с уничтоженной техникой Вооруженных сил Украины в постоянно обстреливаемой зоне на Авдеевском направлении. Опубликовали его на портале РИА Новости, а предоставил его офицер группировки «Юг» с позывным «Хохол».

На кадрах запечатлены несколько бронемашин производства стран НАТО, а также американская БМП Bradley.

— Это подбитая нашими бронебойщиками, а также подорвавшаяся на наших минных заграждениях на авдеевском направлении бронированная натовская военная техника, разумеется, поставленная киевскому режиму Западом, — добавил разведчик.

Он также подчеркнул, что вся эта техника противника была уничтожена российскими войсками с начала лета, во время украинского наступления.

Ранее Министерство обороны показало видео уничтожения двух танков ВСУ с помощью вертолета Ка-52. Точечным ракетным ударом удалось уничтожить технику противника на Южно-Донецком направлении.