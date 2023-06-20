Российские разведчики показали уничтоженную на Авдеевском направлении технику ВСУ Фото: Александр КОЦ

Российские разведчики показали видео с уничтоженной техникой Вооруженных сил Украины в постоянно обстреливаемой зоне на Авдеевском направлении. Опубликовали его на портале РИА Новости, а предоставил его офицер группировки «Юг» с позывным «Хохол».

На кадрах запечатлены несколько бронемашин производства стран НАТО, а также американская БМП Bradley.

— Это подбитая нашими бронебойщиками, а также подорвавшаяся на наших минных заграждениях на авдеевском направлении бронированная натовская военная техника, разумеется, поставленная киевскому режиму Западом, — добавил разведчик.

Он также подчеркнул, что вся эта техника противника была уничтожена российскими войсками с начала лета, во время украинского наступления.

Ранее Министерство обороны показало видео уничтожения двух танков ВСУ с помощью вертолета Ка-52. Точечным ракетным ударом удалось уничтожить технику противника на Южно-Донецком направлении.