Экипаж вертолета Ка-52 уничтожил два танка ВСУ на южно-донецком направлении Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало видео уничтожения вертолетами Ка-52 “Аллигатор” ВКС РФ двух танков ВСУ на южно-донецком направлении. На видео можно увидеть два украинских танка, стоящие рядом и ведущие, по словам военных, огонь по российским позициям. В конце видео экипаж вертолета отметил успешное поражение обеих целей.

Напомним, недавно Минобороны показало видео уничтоженных в ходе попыток наступления ВСУ на южно-донецком направлении танков Leopard и БМП Bradley, а позже опубликовало видео осмотра трофейной западной техники российскими бойцами.

Президент России Владимир Путин отмечал, что наступление ВСУ началось ещё 4 июня и продолжается до сих пор, однако украинская сторона несет почти “катастрофические” потери и нигде не может добиться успехов.

Генерал-майор украинской армии в отставке Сергей Кривонос заявил, что из-за просчета Владимира Зеленского линия боевого соприкосновения может оказаться под Киевом. По его мнению, Зеленский недооценил потенциал российской армии, которая активно укрепляла свою оборону, в то время как украинские власти занимались пиаром предстоящего наступления.

По данным Минобороны РФ, с начала полномасштабных наступательных действий 4 июня украинская армия только в боях на линии соприкосновения потеряла около 7,5 тысячи бойцов убитыми и ранеными. В ведомстве отметили, что в это число не входят потери от ракетных ударов авиации и флота России по глубоким тылам противника.

Бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак отмечал, что Киев совершил ошибку, отправив значительные резервы на штурм линии обороны ВС РФ, забыв о неизбежном контрударе российских сил, который представляет для ВСУ гораздо большую опасность, чем первая линия обороны.