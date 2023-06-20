Российский танк успешно провел бой с тремя танками ВСУ при штурме опорного пункта Фото: REUTERS

Российский танковый экипаж под командованием старшего лейтенанта с позывным «Жених» успешно противостоял сразу трем танкам ВСУ во время штурма опорного пункта противника на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на Министерство обороны России.

За проявленный героизм и отвагу, офицера наградили орденом Мужества.

— В одном из боев его экипаж одновременно противостоял трем танкам противника, в котором "Жених" был ранен, но продолжил вести бой. Вдобавок к этому танкисты взяли в плен брошенных своими же командирами на поле боя националистов, — говорится в сообщении.

По словам «Жениха», его подразделение специализируется на наступательных действиях, а его экипаж уже выполнил немало поставленных задач. Им удалось взять несколько опорных пунктов и уничтожить пять украинских танков.

Во время боя с тремя танками экипажу удалось уничтожить один из танков противника, а два других смогли уехать. Командир подчеркнул, что главная задача при столкновении с танком — заметить противника первым, поскольку после первого удара у экипажа будет контузия, а дальше удары наносятся пока танк не загорится.

Ранее стало известно, что российские военные захватили французский танк AMX-10RC, который был передан Украине. Также рядом с ним была и подробная инструкция по эксплуатации.