Марочко сообщил, что ВСУ за неделю потеряли свыше 2,3 тысячи военных и наемников Фото: REUTERS

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю понесли значительные потери в личном составе и технике на Луганском направлении. По его данным, российские войска уничтожили более 2,3 тысяч украинских военных и наемников.

«За отчетный период ВС РФ было уничтожено порядка 2300 украинских боевиков и иностранных наемников», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Кроме того, по его информации, российские военные уничтожили около 60 автомобилей, свыше 30 боевых бронированных машин, порядка 40 артиллерийских систем, четыре из которых были поставлены странами Североатлантического альянса.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что ВСУ в рамках наступления не имели успеха ни на одном из участков. Российский лидер также оценил потери украинской армии, отметив, что их оценку можно назвать катастрофической. Так, по его данным, потери ВСУ в 10 раз превышают российские.