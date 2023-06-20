В Госдуме предложили использовать маткапитал в качестве банковского вклада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россиянам следует разрешать использовать материнский капитал в качестве банковского вклада. Такую инициативу предложила зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, а содержание документа опубликовали «Известия».

« Согласно имеющейся статистике, 20,7% — или 0,55 трлн рублей — получателей материнского капитала не находят подходящей возможности для распоряжения средствами целевым образом, что порождает дополнительные затраты на их индексацию» — говорится в документе.

Гражданам будет предоставляться расширенная возможность использования средств маткапитала, которые можно будет размещать на долгосрочные депозиты сроком на пять лет. Это позволит сэкономить государству десятки миллиардов рублей на индексации.

Ранее KP.RU рассказывал, что материнский капитал на первого ребенка в 2023 году составляет 589,5 тысячи рублей, а индексируют его размер каждый год первого февраля.