Сотрудники ФСБ задержали в Нальчике гражданина Украины за шпионаж для СБУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Нальчике украинца, который подозревается в шпионаже для Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом во вторник, 20 июня, проинформировала пресс-служба ведомства.

«ФСБ РФ на территории города Нальчика Кабардино-Балкарской Республики пресечена противоправная деятельность подозреваемого в шпионаже 44-летнего гражданина Украины», - сказано в сообщении ФСБ.

По информации ведомства, мужчина, работая на СБУ, собрал и передал спецслужбам военные данные, чтобы затем они были использованы против безопасности России в ходе спецоперации.

Следователи завели уголовное дело о шпионаже. Теперь задержанному грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Ранее стало известно о том, что ФСБ России предотвратила теракты, которые готовила украинская военная разведка против руководства Запорожской области.