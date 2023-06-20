Постпред Ульянов: танки Leopard скоро попадут в Красную книгу Фото: REUTERS

В скором времени немецкие танки Leopard можно будет занести в Красную книгу, поскольку российские войска их постоянно уничтожают. Такое ироничное заявление сделал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24».

— Я надеюсь, у них трюк с Каховской ГЭС и с наступлениями в Херсоне и Запорожье провалятся. Немецких "Леопардов" скоро в Красную книгу будут предлагать внести, потому что их уничтожают, — заявил Ульянов.

Также он добавил, что в Генштабе Вооруженных сил России продумывают все на много шагов вперед, поэтому про возможность подрыва Украиной Каховской ГЭС говорили еще год назад. Ульянов отметил, что глядя на это, руководство приняло верное решение о выводе своих подразделений из Херсона.

Ранее российские военнослужащие рассказали о том, как уничтожили три немецких танка Leopard на Ореховском направлении. Бой длился около 12 часов, но удалось уничтожить сразу 12 единиц боевой техники противника.