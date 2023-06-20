Шойгу: ВСУ планируют нанести удары по России ракетами Storm Shadow Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы Украины намерены использовать ракеты Storm Shadow для ударов по территории Российской Федерации. Такое заявление сделал глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

— По нашим данным, руководство вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow, — сказал Шойгу.

Ответом на атаки российских территорий станут удары по центрам принятия решений на Украине. Помимо этого, вероятные атаки этим оружием по российским территориям будут означать полноценное втягивание в конфликт США и Великобритании.

Ранее Сергей Шойгу рассказывал, как ВСУ три дня безуспешно пытались начать наступление и потеряла более 3700 бойцов. Своих целей им добиться не удалось, а также были значительные потери в военной технике.