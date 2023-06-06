Шойгу заявил, что ВСУ три дня безуспешно пытались начать контрнаступление Фото: Вадим САВИЦКИЙ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в течение трех прошедших суток киевский режим предпринял попытку проведения давно обещанного "контрнаступления" на разных участках фронта.

“Попытки наступления сорваны, противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм. Повторю, своих целей противник не добился, понес значительные и несопоставимые потери”, — отметил глава Минобороны России.

По словам Шойгу, украинская армия за эти три дня потеряла до 3715 солдат, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов и два вертолета.

Военкор Александр Коц отмечал, что анонсированное контрнаступление ВСУ, по его мнению, уже началось. При этом в данный момент противник проводит активные действия не в том направлении, в котором многие ожидали. Коц по-прежнему считает, что для ВСУ приоритетнее идти с Запорожского направления на Мелитополь и далее на Бердянск или на Геническ.

Бывший офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро заявлял, что украинская армия не готова к контрнаступлению, а ВС России постоянно срывают планы командования ВСУ ударами по пунктам сосредоточения вооружения от партнеров Киева.

При этом бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что Вашингтон уже выдвинул ультиматум Зеленскому: либо скорейшее начало контрнаступления, либо переговоры с Россией.

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