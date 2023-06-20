Росстат сообщил о рекордной за 23 года стоимости перелета экономклассом по России Фото: Иван ВИСЛОВ

Цена перелета экономклассом по России в мае 2023 года увеличилась на 28% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составила почти 7 тысяч рублей за тысячу километров пути. Об этом проинформировало издание РБК со ссылкой на данные Росстата.

Уточняется, что стоимость перелета достигла 6972,36 рубля, это рекорд за 23 года. Предыдущее максимальное значение статистическая служба зафиксировала 13 лет назад, когда цена составила 6892,51 рубля.

Отмечается, что с начала текущего года стоимость перелета в экономическом классе выросла на 32%.

В свою очередь, в Федеральной антимонопольной службе сообщили, что в апреле 2023 года цены на перелеты экономклассом в РФ увеличились на 4%, если сравнивать с аналогичным месяцем прошлого года. В ФАС пояснили, что на ценах отражается сезонность, спрос и инфляция.

Напомним, в апреле на совещании по подготовке к туристическому сезону замминистра транспорта Игорь Чалик сообщил, что авиабилеты этим летом могут подорожать на 15 — 30%. По его словам, произойдет это из-за сокращения объемов господдержки отрасли.

Недавно стало известно, что армянская авиакомпания Fly Arna планирует запустить с 8 июля 2023 года рейсы в московский аэропорт Внуково.