Армянская авиакомпания начнет летать во Внуково Фото: Иван ВИСЛОВ

Армянская авиакомпания Fly Arna планирует запустить с 8 июля 2023 года рейсы в московский аэропорт Внуково. Об этом сказано на официальной странице авиакомпании в Twitter.

«Рады сообщить, что с 8 июля начинаем полеты в московский международный аэропорт "Внуково"», - сказано в заявлении авиакомпании, где уточняется, что рейсы будут совершаться четыре раза в неделю.

Сообщается, что на данный момент армянская авиакомпания Fly Arna уже выполняет рейсы в московский аэропорт Домодедово, а также в Санкт-Петербург и в Сочи.

Напомним, ранее основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявила, что с 15 июня 2023 года грузинский авиаперевозчик запустит транзитные рейсы из России в Европу, отметив, что речь идет о полетах через Тбилиси в Париж, Вену, Милан, а также Ларнаку и Салоники.

Как писал сайт KP.RU, в ответ на это президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась пользоваться услугами Georgian Airways, после чего в авиакомпания сообщили, что не пустят главу государства на борт своих самолетов.