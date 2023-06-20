Трамп заявил, что у него очень крепкие отношения с Путиным Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у него сложились «очень крепкие отношения» российским лидером Владимиром Путиным, однако уточнил, что они давно не общались.

«С Путиным у меня очень хорошие отношения. Я имею в виду, что я давно с ним не разговаривал, но у меня очень крепкие отношения с Путиным», - заявил экс-глава Белого дома в интервью телеканалу Fox News.

Трамп допускает, что, если бы он остался на посту американского президент, Путин не начал бы специальную военную операцию на Украине. Как заявил экс-президент США, ранее он говорил российскому лидеру, что если тот решится начать боевые действия, будут «серьезные последствия» и это обернется катастрофой. По его словам, он также пообещал принять меры в таком случае.

«Он (Путин) не поверил мне … разве что только на десять процентов. А десять процентов - это все, что было нужно», - заявил экс-президент США, выразив мнение, что смог бы привести Москву и Киев к соглашению за сутки.

Напомним, ранее Трамп заявил, что в случае его победы на выборах у США не будет проблем с Россией, Китаем, а также Украиной.