ФСБ задержала в Саранске украинку, собиравшую информацию для СБУ

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что женщина осуществляла сбор информации о сотрудниках ФСБ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Саранске уроженку Украины, которую обвиняют в государственной измене в интересах Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом во вторник, 20 июня, заявила пресс-служба управления ФСБ России по Мордовии.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что женщина осуществляла сбор информации о сотрудниках ФСБ, а также об объектах военного и энергетического комплексов региона», - сказано в сообщении, где уточняется, что полученные данные подозреваемая собиралась передать организации, которая действует под патронажем СБУ.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Сообщается, что подозреваемая полностью признала свою вину.

Напомним, в конце мая этого года инженера-конструктора оборонного предприятия задержали в Ростове-на-Дону за госизмену в форме шпионажа на СБУ. Как сообщалось, подозреваемый передавал украинским спецслужбам данные о расположении предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также средств противовоздушной обороны и личного состава российской армии.